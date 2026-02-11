Ž¢¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤!Ž£¤ÏµÕ¸ú²Ì¡ÄŽ¢»þ´Ö¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼é¤ì¤ë»ÒŽ£¤Ë°é¤Æ¤ë¿Æ¤ÎÀ¼¤«¤±¥Õ¥ì¡¼¥º
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´Æ½¤¡¦º´¡¹ÌÚÍÛ»Ò¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¾®1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Á´Éô¤Î¤Ã¤Æ¤ëËÜ¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½Õ¤ÏÅÐ²¼¹»Ãæ¤ÎÌÂ»Ò¤ËÍ×Ãí°Õ
4·î¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÀèÀ¸¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·1Ç¯À¸¤«¤é¤ÎSOS¡£¼Â¤Ï¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Î¡ÈÌÂ»Ò¡É¤Ï¡¢¾®³Ø¹»À¸³è¤ÎºÇ½é¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
Æþ³ØÁ°¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÅÐ²¼¹»¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Â¤ÏÆ»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îý½¬¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÀèÆ¬¤Ë¤·¤ÆÊâ¤«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬ÌÜ°õ¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢·Ê¿§¤ä¤ªÅ¹¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¥ë¡¼¥È¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À²¤ì¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±«¤ÎÆü¤äÍ¼Êý¤Ê¤É¡¢Å·¸õ¤ä»þ´ÖÂÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÊâ¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤»Ò¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«Îý½¬¤·¤Æ¡¢ÌÂ»Ò¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÐ²¼¹»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÆ»¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¶áÆ»¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´¤«¤éÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¿¤À¡¢³Ø¹»¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤ë¤Î¤¬ÌóÂ«¤Ç¤¹¡£ÄÌ³ØÏ©¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö»Ò¤É¤â110ÈÖ¤Î²È¡×¤äº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶î¤±¹þ¤á¤ë¾ì½ê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÉÈÈÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¡È³Ø¹»»þ´Ö¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯
Æþ³Ø½àÈ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ò¡Ö³Ø¹»»þ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤è¤ê¤âÅÐ¹»»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«7»þÂæ¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤ë²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÏµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£Ç¯ÌÀ¤±¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¯¤¤ë»þ´Ö¡¦¿²¤ë»þ´Ö¤òÁá¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æþ³Ø¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÙÆü¤âµ¯¾²¡¦½¢¿²¤Î»þ´Ö¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡×¡ÖÄ«¿©¤òÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤È¤ë¡×¡ÖÌë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¸º¤é¤¹¡×¤Î3¤Ä¡£ÂÎÆâ»þ·×¤¬¤È¤È¤Î¤¦¤È¡¢¼«Á³¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿²¤ëÁ°¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¸÷¤Î»É·ã¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç1Æü¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ËÌ²¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¡¢¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤âÁ°¸þ¤¤Ë¡£1Æü¤ò¸µµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤ÎÀ¼¤«¤±
¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¤â¾¯¤·¤º¤Ä²ò¶Ø¤Ë¤¹¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Îµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Àè¤Ë²È¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤ä¡¢Çã¤¤Êª¤ä²¼¤Î»Ò¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Ç°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ³ØÁ°¤«¤é´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µÞ¤ÊÍÑ»ö¤Î¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿ôÊ¬´Ö¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¡ÖÍ¹ÊØ¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤°Ìá¤ì¤ëµ÷Î¥¤È»þ´Ö¤«¤éÄ©Àï¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1Ç¯À¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¼´Ø¤Î¸°¤ÏÉ¬¤º¤«¤±¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤äÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÌóÂ«¤´¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
µ¢Âð¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤¿¤Í¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤¿¤Í¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤Û¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÎ±¼éÈÖ¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¼«Ê¬¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËèÄ«¡Ö·ò¹¯´Ñ»¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬ÀèÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ï¢ÍíÄ¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤»¤¤¬Â¿¤á¡×¡ÖÉ¡¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´¤Î¿½¹ð¤ò¡¢1Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤¹Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢1Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤Àµã¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯Ç®¤äÈ¯¿¾¤Ê¤É¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀèÀ¸¤âÂÐ±þ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÂÎÄ´¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë½¬´·¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤â¼«Á³¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¿´¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë°Õ¼±¤¬°é¤Á¡¢É½¸½¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤Ï¡¢³Ø¹»À¸³è¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤á¤ë¡¦½ñ¤±¤ë¤è¤ê¤â¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¡¢¡ÈÏÃ¤¹ÎÏ¡É¤ò¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í·¤Ó¤Î½ª¤ï¤ê»þ´Ö¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤µ¤»¤ë
¾®³Ø¹»À¸³è¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö³ä¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢45Ê¬¤Î¼ø¶È»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐµÙ¤ß»þ´Ö¡£³èÆ°¤òÅÓÃæ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î³èÆ°¤Ø¤È°Ü¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ä³èÆ°¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»þ´Ö³ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÎý½¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤«¤é¡¢¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢¿²¤ë½àÈ÷¤Ø¤È»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¡¢³Ø¹»À¸³è¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÌ¿Îá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤È²¿Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¸«¼é¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£²º¤ä¤«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¹ÔÆ°¤äµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»þ·×¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â»þ´Ö´¶³Ð¤ÏÍÜ¤¨¤ë
¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö7»þ50Ê¬¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¡×¡Ö10Ê¬µÙ¤ß¡×¡Ö¼¡¤Î¼ø¶È¤Ï10»þ¤«¤é¡×¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤ÇÆ°¤¯À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»þ·×¤ÎÆÉ¤ßÊý¼«ÂÎ¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤«¤é2Ç¯À¸¤Î»»¿ô¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¡£Æþ³Ø»þ¤Ë»þ·×¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1Ç¯À¸¤Î½àÈ÷¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Á³¤Ë»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï7»þ¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ªÉ÷Ï¤¡×¡ÖÃ»¤¤¿Ë¤¬8¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿²¤ë»þ´Ö¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤È»þ´Ö¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡£»þ·×¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬»þ´Ö´¶³Ð¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö5»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¢¤í¤¦¤Í¡×¤Ç½½Ê¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤È5Ê¬¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤è¡×¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï30Ê¬¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤Ç¡¢à»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µá¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º½»þ·×¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡£
1Ç¯À¸¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¿ô»ú¤è¤ê¤âÂÎ´¶¤ò°é¤Æ¤ë»þ´ü¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤ä¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¢¤ë»þ´Ö¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢»þ´Ö´¶³Ð¤ò°é¤Æ¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
¤ä¤¬¤Æ»þ·×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ ÍÛ»Ò¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤è¤¦¤³¡Ë
¾®³Ø¹»¶µÍ¡
¼ç´´¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬ÆÉ¤à¶µ°é¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×¤Ë¤Æ¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢»¨»ïÅù¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£»¨»ï¡Ö¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö»Ò°é¤ÆÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï²óÅú¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤à¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¶µ¼¼¥È¡¼¥¯&³Øµé·Ð±Ä¥Í¥¿60¡Ù¡ÊÌÀ¼£¿Þ½ñ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥é¥¹¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¾®³Ø°ìÇ¯À¸³Øµé¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥Ä¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¾®³Ø¹»¶µÍ¡ º´¡¹ÌÚ ÍÛ»Ò ¥Ê¥«¥Ë¥·¥Ò¥«¥ë¡á¥¤¥é¥¹¥È¡Ë