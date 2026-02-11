三井ガーデンホテル岡山がリニューアル。最大3名客室を51室へと大幅に増設
三井不動産および三井不動産ホテルマネジメントは8月9日、「三井ガーデンホテル岡山」(岡山県岡山市)をリニューアルオープンする。宿泊予約の受付は、2月9日より開始した。
スーペリアツイン(イメージ)
今回の刷新では、「Blooming」をデザインコンセプトとし、館内に岡山の自然を感じる華やかな空間を演出する。"三井ガーデンホテル"ブランドが掲げる「ガーデンのような潤いのある滞在」の提供を目指す。
全297室(全4タイプ)の客室は、内装や設備を一新。既存の2室を1室に再構成して、3名まで宿泊可能な広めの客室を51室へ大幅に増設した。
スタンダードツイン(イメージ)
最上階10階にある大浴場もレイアウトを全面的に見直した。洗い場の増設や女性用パウダースペースの新設で快適性も向上。さらに2Fにはランドリールームを新設するなど、観光からビジネスまで多様なニーズに対応する施設へと生まれ変わる。
大浴場(イメージ)
ランドリールーム(イメージ)
