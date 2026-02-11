バレンタインデー直前に、チョコを催促するセリフ９パターン
バレンタインデーにもらえるチョコの数は、何歳になっても気になるものです。では、どんなアピールをすれば、チョコがもらいやすいのでしょうか。オトメスゴレン読者に聞いてみました。
【１】「義理でも何でもいいから、ひとつぐらいはほしい！」と必死にお願いする。
「必死すぎておもしろい！ チョコあげますよ」（２０代女性）、「かわいそうだから、同情のつもりであげます」（２０代女性）など、同情票が集まりました。切羽詰ったら、言ってみても良いかもしれません。
【２】「俺のチョコ、忘れないでくれよ！」と、冗談まじりに催促する。
「ノリっぽく言われても、『言われたから作った』という口実になるから渡しやすい」（１０代女性）など、冗談まじりの催促が女性の決断力を高めるようです。ただし、不快そうな表情で「ハァ？」などと女性に言われたら、すぐに引き下がりましょう。
【３】「今年はひとつもチョコもらえそうにないんだよね」と、謙虚な感じで言う。
「気がなくても、チロルチョコぐらいはあげますよ」（１０代女性）、「コンビニチョコぐらいは用意してあげる」（２０代女性）など、謙虚な雰囲気が女性の心をほだすようです。嘘はつかないようにしましょう。
【４】「今年は誰からももらえないかもなぁ…」と、嘆く。
「純粋にふびんに思って、義理チョコぐらいはあげます」（３０代女性）など、『嘆き』は効果があるようです。ただし、あまり言いすぎるとわずらわしく思う女性もいるので、気をつけましょう。
【５】「もちろん俺にもくれるんだよね（笑）？」と、若干テレながら催促する。
「テレて無理した感じの催促がかわいくて、あげてもいいかなって思っちゃう（笑）」（２０代女性）、「『なんであげなきゃなんないの！？』とか言いつつ、チョコは用意します」（１０代女性）など、どんな形であれ、ほしいと言われると嬉しいようです。
【６】「オレ、甘いもの大好きなんだよね！」と、遠まわしに願望をアピールする。
「甘いものが好きなら、１００％受け取ってくれそうだから安心して渡せる」（２０代女性）、など、気兼ねなく渡せると思う女性が多いようです。お目当ての女性がいるなら、あまり言いすぎると誰にでも言っていると思われるので、ほどほどにしましょう。
【７】「絶対お返しするのにな？」と、お返しすることを約束する。
「確実にお返しをしてくれるなら、義理でもあげてもいいかなと思う」（３０代女性）、「お返し目当てってわけじゃないけど、くれるならあげちゃうかも…」（１０代女性）など、ホワイトデーに見返りがあることがわかると、チョコをあげる気になる女性がいるようです。
【８】「チョコ、もらってあげてもいいよ？」と、オレ様風に言う。
「なんかかわいくて、あげたくなっちゃう！」（２０代女性）、「ツンデレっぽくてかわいい」（２０代女性）など、「オレ様効果』は高いようです。ただし、イラッとしてしまう女性もいるので、傲慢になりすぎないように気をつけましょう。
【９】「チョコちょうだい！」と、ストレートにねだる。
「自分から渡すのは勇気が要るので、『ほしい！』と言われると渡しやすい」（２０代女性）、「正直に言われるとあげたくなるし、かわいい」（１０代女性）など、正直に催促されたほうがチョコを渡しやすいようです。ただし、催促をしすぎるとうっとうしく思う女性もいるので、注意しましょう。
「チョコがほしい！」という意思を、しっかり女性に示したほうが良いようですね。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
