「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・ＳＰ」（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者のイリア・マリニン（２１）＝米国＝が１０８・１６点をマークし、首位発進を決めた。直近３大会ではＳＰ首位の選手が逃げ切りで制しており、米国勢では２２年北京五輪のネイサン・チェン（米国）に続く連覇へ王手をかけた。２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は５・０９点差の２位につけた。

冒頭の４回転半ジャンプは回避。しかし、４回転フリップを成功させると、続くトリプルアクセルも軽やかに決めた。最後の４回転ルッツ−３回転トーループを決めると、バックフリップも軽やかに。鬼形相で演技を完遂させた。団体ではＳＰ、フリーとフル起用され、これが４日間で３演技目。直前の公式練習を回避するなど体力面の配分にも気を遣いながらだったが、貫禄の演技をみせつけた。

ＳＰ後は日本メディアの取材に「ツカレタ、メッチャツカレタ」と日本語で明かし、団体戦も振り返りながら「団体戦に出場できたことは本当に光栄。でも五輪の興奮を重圧にしないように考え方を変える必要があった」と中１日での気持ちの切り替えを明かした。

“４回転の神”の異名を持つ絶対王者。グランプリファイナルは２３年から３連覇、世界選手権は２４年から２連覇中。全米選手権は４連覇中だ。その技量が圧倒的な輝きを放っている。

五輪連覇を果たした羽生結弦さん（現プロスケーター）が２２年北京五輪で挑戦しながら成功できなかった超大技、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を史上初めて公式戦で成功させた。後方宙返り（バック宙）や片手側転などアクロバティックな技も自在にこなす。

初の五輪。団体ではＳＰで鍵山に敗れ２位だったが、当初予定のなかったフリーにも急きょ参戦。日本の佐藤を上回る１位となり、米国を金メダルに導いていた。

◆イリア・マリニン ２００４年１２月２日、米バージニア州フェアファックス出身。元ウズベキスタン代表の両親を持つ。世界ジュニア選手権優勝を経て、２２−２３シーズンでシニア転向。クワッドアクセル成功とともに世界トップに立った。趣味はスケートボード。１６８センチ