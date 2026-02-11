＜ハッピーセット＞2月13日（金）からは遊べるシールブック「のりのりタイムズ！！」が登場
2月13日（金）からのハッピーセットは「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」です。
実際の乗り物とおもちゃが連動する、のりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』。今回のハッピーセットでは、人気の『ジョブレイバー』と『シンカリオン』が楽しめるシールブックが登場します。
ハッピーセット®「のりのりタイムズ!!」は、2大ロボの世界をたっぷり楽しめるシールブック
【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き
【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き
【C】シンカリオンシール付き
今回はハッピーセット1点の購入で、おまけも併せてもらえます。
もう一つのハッピーセット®「ひみつのアイプリ」も、ぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」】
■販売期間：2026年2月13日（金）〜約2週間（予定）
■種類：選べるシールブック全3種
※数に限りがあり、なくなり次第終了です。
※種類は選べません。開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
【のりのりタイムズ!!】
特装合体ロボ ジョブレイバー
© ＴＯＭＹ
新幹線変形ロボ シンカリオン
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
編集・千永美