＜ハッピーセット＞2月13日（金）からは遊べるシールブック「のりのりタイムズ！！」が登場

2月13日（金）からのハッピーセットは「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」です。

実際の乗り物とおもちゃが連動する、のりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』。今回のハッピーセットでは、人気の『ジョブレイバー』と『シンカリオン』が楽しめるシールブックが登場します。

ハッピーセット®「のりのりタイムズ!!」は、2大ロボの世界をたっぷり楽しめるシールブック

『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブックは全部で3種類。パズルピース探しやクイズ、めいろ、間違い探しなど、考えながら遊べるゲームが盛りだくさんです。さらに、シールを貼って完成させる遊びも楽しめるので、ひとり遊びはもちろん、親子で一緒に取り組むのにもぴったりですよ。

【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き



【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き



【C】シンカリオンシール付き





今回はハッピーセット1点の購入で、おまけも併せてもらえます。

もう一つのハッピーセット®「ひみつのアイプリ」も、ぜひチェックしてくださいね。

【ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」】

■販売期間：2026年2月13日（金）〜約2週間（予定）

■種類：選べるシールブック全3種

※数に限りがあり、なくなり次第終了です。

※種類は選べません。開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量の注文もご遠慮ください。

【のりのりタイムズ!!】

特装合体ロボ ジョブレイバー

© ＴＯＭＹ

新幹線変形ロボ シンカリオン

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所

　編集・千永美