『鬼滅の刃』PROPLICAに嘴平伊之助の「日輪刀」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『鬼滅の刃』より「【抽選販売】PROPLICA 日輪刀(嘴平伊之助)」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】PROPLICA 日輪刀(嘴平伊之助)」(16,500円)
PROPLICA「日輪刀」シリーズ初の二刀流！嘴平伊之助の「日輪刀」が約1/1サイズで公式立体化。
二刀流ならではの、持ち手を交差すると発動する【交差ギミック】を搭載。剣戟サウンドは両方から鳴る仕様で、伊之助の激闘の記憶が蘇る。
そのほか、嘴平伊之助の名セリフ・獣の呼吸・効果音などのサウンドを収録。BGMは2種収録で、セリフと同時に再生可能となっている。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
