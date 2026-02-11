2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの五輪会場での“バス旅”を公開した。

五輪解説でイタリア入りしている高木さんはX（旧ツイッター）に「やばっ。せっかくの唯一のOFFなのに寝てたらもう13時すぎてる なんてことだ。だれか時間巻き戻しできる人いる？それか一時停止」と投稿。

その2時間後、「時間止まらなかったからバスとか乗ってみる」とつづり、バスの写真をアップ。さらにインスタグラムのストーリーズでも「バス旅中。目的地に辿り着くかな」と、バスに乗車しようとしている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「いいね、いいね」「異国でもバス旅ですね」「バス旅の新作ですか？」「えっ これからバス旅？」「これは金メダルだな（笑）」などの声が寄せられている。

高木さんは帯広南商高から日本電産サンキョー入りし、14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場。18年平昌五輪では団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得し、五輪の同一大会で日本女子初となる2冠を達成。22年4月に引退した。