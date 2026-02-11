『聖闘士星矢』聖闘士聖衣神話EXに「ゼータ星アルコルバド」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ゼータ星アルコルバド」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ゼータ星アルコルバド」(11,000円)
聖闘士聖衣神話EXシリーズ、アスガルド編・第5弾として、シドの双子の兄であり影の神闘士であるアルコルバドが聖闘士聖衣神話EXに登場。
新規表情パーツを2種(悪い笑顔、影顔)追加。新規造形で付属する短剣はシドとバドで表面造形の細かな違いも再現している。
ミザールシド同様チンガード有り、無しどちらのマスク形態も再現可能。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
