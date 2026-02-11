『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』VF-31S ジークフリード用のアーマードパーツが登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』より「【抽選販売】DX超合金 VF-31S ジークフリード(アラド・メルダース機)用アーマードパーツセット」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】DX超合金 VF-31S ジークフリード(アラド・メルダース機)用アーマードパーツセット」(17,600円)
『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』より、「VF-31S ジークフリード」に対応するアーマードパーツが登場。
各種ミサイルハッチ開閉。各形態での装着が可能となっている。
(C)2017 BIGWEST
