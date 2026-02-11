住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第17回 60代・リタイア目前の夫婦「退職金で繰上返済すべきか？老後資金を残すべきか？」
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは、60代・リタイア目前の夫婦「退職金で繰上返済すべきか？老後資金を残すべきか？」です。
○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「60代・リタイア目前、住宅ローン残金は退職金で繰上返済か？老後資金を残すべきか？」
60代・リタイア目前の夫婦「退職金で繰上返済すべきか、そのまま毎月の返済を続けて、老後資金を残しておくべきか悩んでいます。住宅ローン残金を安心して返済するためのバランスを知りたいです。」
○日本住宅ローン株式会社の回答
早期に住宅ローンの繰上返済を行い、返済額を軽減したいというニーズから、退職金で繰上返済をされるお客様は一定数いらっしゃいます。
一方、繰上返済をせず、退職金を老後資金としてご活用いただくお客様も多くいらっしゃいます。一般的に住宅ローンの金利はその他のローンと比較しても、低利であるため、住宅ローンの返済を続けながら、ご自身の趣味や、今後大きな出費が必要となる場面に備えて、貯蓄されているようです。
そのほかの選択肢として、リバースモーゲージ型住宅ローンに借換して、月々返済額を大幅に減らす方法もあります。リバースモーゲージ型住宅ローンでは、ご存命中は住宅ローンの利息部分のみを支払っていただくため、年金収入だけでも無理なく返済を続けられると好評いただいております。たとえば、現在の住宅ローン残高が700万円のお客様が、月々10万円のお支払いをされている場合、リバースモーゲージ型住宅ローンに借り換えることで、月々1.4万円まで抑えることができます。（当社試算による）
なお、元本は亡くなられた後に、物件売却代金で完済していただきますが、万が一、物件売却代金が借入金額を下回った場合でも、残債額のお支払いの必要はございませんので、安心してご利用いただけます。
当社では、住宅金融支援機構が提供する【リバース６０】をご利用いただくことができ、取扱実績も豊富ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、5年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「5年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
