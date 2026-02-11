昔のお宮参りでは母親ではなく姑が子どもを抱いていたって本当？

しきたりで祝う人生の節目

晴れ着ではじめて外出「お宮参り」

生後１か月を迎えた赤ちゃんが、氏神様に氏子として認めてもらうしきたりが「お宮参り」です。室町時代にのちの将軍、足利義満が生まれたときに盛大なお宮参りが行なわれ、これをきっかけに広まったといわれています。一般に男児は生後31あるいは32日目、女児は生後32あるいは33日目に行なわれます。この日、赤ちゃんはそれまでの産着ではなく、袖のある晴れ着を着ます。氏神様に子どものお披露目をし、新しい氏子として加護を祈ります。かつては産婦の忌み期間は75日とされ、忌み期間中の母親を除いた姑や親族が子どもを連れていくことがほとんどでした。今もお宮参りに母親ではなく、姑が子どもを抱くことが多いのはその名残ともいわれています。

わが子の健康を願う祝い膳「お食い初め」

生後１００日目にわが子が一生食べ物に困らず、健やかに成長することを願うしきたりです。「百日」「箸揃え」「箸祝い」とも呼ばれます。子どもの膳は、男の子なら朱塗り、女の子なら内側が朱塗りで外側が黒塗りのお椀を用意します。膳に並べるのは、尾頭付きの焼き魚や赤飯、吸い物などの一汁三菜。また、料理以外に歯が丈夫になるようにとの願いから「歯固めの小石」を添えます。その場にいる年長者が「箸役」として食べさせるまねをします。

