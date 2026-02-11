物価高対策につながらないのに

衆院選で有権者が重視するのは「物価高対策」だというのが世論調査の結果で、出口調査でも、投票に際して重視した争点は「物価高対策」だった。それなのに、ひとつの政党の議席としては戦後初の3分の2超えという、自民党の歴史的大勝利に終わった。筆者は腑に落ちないが、理由は高市早苗総理の訴えた政策に、物価高対策につながるものがなかったからである。

実際、高市総理が唱える「責任ある積極財政」に対しては、金融市場はすでに警戒感をかなり強めている。日本は政府債務残高、すなわち国の借金の対GDP比が、IMF（国際通貨基金）による2025年の推計値で229%にもなる。G7のなかで最悪とされてきたイタリアでも136%なのに、である。

つまり、すでに首が回らないくらいの借金を抱えているのに、高市総理はこれまでの日本の財政運営を「行きすぎた緊縮志向」と決めつけ、財政出動にいっそうの弾みをつけようとしている。実際、昨秋の補正予算は財源の6割を赤字国債に頼り、これから審議される新年度予算案でも国債の新規発行額を増やしている。

これが市場から警戒されないはずがない。市場の日本への信頼が揺らぐから、円が売られて円安になり、国債が売られて長期金利が急騰する。食品の62%、エネルギーの85%を輸入に頼る日本では、円安はそのまま物価高につながる。長期金利の上昇は住宅ローン金利の引き上げに直結するばかりか、今後の国債の利払いが兆単位で増え、財政状況のさらなる悪化を引き起こす。

このように「責任ある積極財政」は、「物価高対策」の正反対を向いている。しかも、高市総理はそのことを隠そうともしない。その象徴が、1月31日に川崎市で選挙の応援中に飛び出した「ホクホク発言」だった。「いま円安だから悪いといわれるけれども、輸出産業にとっては大チャンス。食べるものを売るにも、自動車産業にもアメリカの関税があったけれど、円安がバッファーになった。ものすごく助かりました。円安でもっと助かっているのが外為特会の運用。いまホクホク状態です」。

ちなみに「外為特会」は、円を防衛する際にドルを売るための原資だから、あくまでもドル建てで見るべきもので、円に換算して「ホクホク」だという評価は、なんの意味も持たない。それ以上に、この発言からハッキリとわかるのは、高市総理にとって大切なのは自動車などの輸出産業で、円安による物価高で苦しめられている国民生活は二の次か三の次だ、ということである。

力強い言葉が未来を語ってはいる

そうだというのに、なぜ「物価高対策」を求める有権者は、こぞって高市自民党に投票したのだろうか。

高市総理の応援演説には、たしかに力強い言葉が並んでいた。試しに栃木県での応援演説から言葉を拾ってみると、「日本列島を強く豊かに」「日本はまだまだ成長できると私は確信しています」「供給力を強くするとともに需要をちゃんとつくっていく。これ、高市内閣におまかせください」。

「責任ある積極財政」に触れた箇所では、さらに力強さを増す。「官民で力を合わせて技術開発を行い、その成果を製品、サービス、インフラにして国内市場にも展開し、海外にも輸出する。そしてしっかり儲ける。税率を上げずとも税収が増える。そこに雇用が生まれ、お給料が上がる。そうすると消費が増え、消費マインドがよくなると企業の売上げも上がる。すると企業は従業員のお給料だったり、研究開発費だったり、設備投資に使える」

実際には、前述のように「責任ある積極財政」は、市場から強く警戒されている。たとえば、いままでなら日米の金利差が縮まれば円高に振れたのに、昨年12月に日銀が政策金利を0.75%に引き上げても、円安はまるで解消されなかった。それは市場が日本に財政の健全化を迫って最後通告を突きつけているからだ、という見方もある。それを無視して夢物語を追えば、恐ろしい「日本売り」のしっぺ返しを受けかねない。そうなれば「物価高対策」どころではなく、私たちの生活が破綻する。

だが、とにもかくにも、高市総理の言葉が力強いことはまちがいない。もうひとつの特徴は、未来を語っていることである。どんなにナンセンスであっても、夢がある未来への道を語っている。総理が説くとおりの未来が訪れれば、そこでは物価高も解消されていそうに思えてしまう。やはり有権者は「アリとキリギリス」の話では、「キリギリス」より「アリ」でありたいのだ。そんなことを考えさせられた。

みな「アリ」のように将来を見通したい

イソップ童話の『アリとキリギリス』は、概ね次のような話だ。

夏のあいだも、アリたちは冬の食糧を蓄えるためにせっせと働く一方、キリギリスはヴァイオリンを弾き、歌を歌うばかり。だが、やがて冬が来ると、アリは豊かに暮らしているのに、キリギリスには食べ物もなく、アリから分けてもらおうとする。その先の結末には2つのヴァージョンがあり、1つは、キリギリスはアリから「あなたは夏に遊び呆けて私たちをバカにしたからこうなった」と指摘され、心を入れ替えるというもの。もう1つは、「夏は歌っていたのだから冬は踊ってすごせばいいんじゃない？」と突き放され、アリの家の前で凍死するというものだ。

高市総理の応援演説は、実現性を問わなければ、冬になればアリのように豊かに暮らせて、キリギリスにはならずに済むように聞こえる。実際には、キリギリスのように、冬が来る前に財政が破綻するか、破綻の烙印を押されてしまう危険性を強くはらんでいるが、いまの閉塞状況から抜け出て、未来に安息できそうな気にさせられる。だから、旋風を巻き起こしたのだろう。

これに対して野党の訴えはどうだったか。

高市総理に対抗して、有権者に響かせる訴えがあるとしたら、それは冬が訪れてもキリギリスのように野垂れ死ぬことなく、冬だろうとなんだろうと、しっかり成長して豊かに成長できる道筋を指し示すことだったはずである。

高市政権の「責任ある積極財政」は、すでに述べたように市場から半ば「ノー」を突きつけられている。そのことは野党にとって有利な条件だったはずである。「財政規律を守って市場の信認を獲得し、円高に誘導して物価を確実に下げる。物価が下がれば消費が増えて企業の売上げも増加し、給料も上がって、ひいては失われた30年も解消し……。しかし、積極財政を進めるかぎり物価は上がり続け、日本の信頼自体が失われてしまうんです！」。

こうして高市自民党とのあいだに争点をつくり、未来への展望を示しながら、「責任ある積極財政」の欠陥を暴くことができたのではないだろうか。

モルヒネの効用ばかり説いた

ところが、ほとんどの野党は、未来への展望をほとんど示さないまま、「物価高対策」として消費税の減税を訴えた。消費税は年金や医療、介護などの社会保障制度を支える安定財源なのに、一時的に食いつなぐためにそこに手をつけたら、冬の食糧がないキリギリスへの道まっしぐらではないか。

日本経済新聞社と日本経済研究センターが、経済学者が対象の「エコノミクスパネル」で消費減税の影響を聞いたところ、食料品の消費税率をゼロにするのは日本経済にとって「マイナス面が大きい」という回答が88%に上った。「需要を喚起してさらにインフレが加速する可能性が高い」（東京大の佐藤泰裕教授）、「減税に踏み込めば社会保障や財政の持続可能性に不安が生じる」（一橋大の陣内了教授）といった声が相次ぎ、「物価高対策」としての効果に大きな疑問が投げかけられた。

結局、効果が望めないうえに、財政悪化につながるとして市場から警戒されるなら、「責任ある積極財政」と同じで、高市総理の主張とのあいだに争点をつくることはできない。

とくに中道改革連合は、高市内閣の積極財政を批判しながら、みずからは食料品の消費税率を恒久的にゼロにすることを主張したが、いかがなものか。野田佳彦共同代表は「税金をいっぱい使って、足りなかったら借金をして、将来の世代のポケットに手を突っ込んで使うのが積極財政」と批判したが、同じ口で食料品の税率をゼロにすべきだと説いた。食料品の税率ゼロもまた、「将来の世代のポケットに手を突っ込んで使う」ことになりかねない以上、どうにも説得力がない。

英紙「タイムズ」に「はっきり話し、なにもいわない」と皮肉られた高市総理の演説に対抗するには、積極財政とまったく異なる物価高解消と経済成長の道筋を具体的に示し、「はっきり話し、しっかり説明する」しかなかった。そうして有権者がキリギリスにならず、アリのように冬でも豊かにすごせる道筋を、できるだけ具体的に示すしかなかった。

だが、それをしなかったから、どんなにナンセンスであろうと力強く将来像を語った高市旋風に飲まれてしまった。中道改革連合について別の言い方をすれば、有権者は病気の根本治療をして未来の幸福を得たいのに、モルヒネの効用ばかりを説いてしまった。それでは勝てるはずがない。

