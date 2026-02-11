◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子１０００メートルが行われ、ユタ・レールダム（オランダ）が１分１２秒３１の五輪新記録で自身初の金メダルを獲得。前回覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）敗れて銀メダルだった２７歳が、その雪辱を果たした。

レールダムはインスタグラムのフォロワーが５４９万を超えるインフルエンサーで、モデルとしても活躍。“氷のディーバ”の別名を持ち、その豪華な私生活でも注目されている。婚約者のジェイク・ポールはかつてマイク・タイソンに勝利したボクサーで、現在はユーチューバーとして活躍。今大会ではチームと別行動をとり、プライベートジェットで一緒に入国するなど、奔放なふるまいにはさまざまな意見が寄せられた。ポールは五輪会場でレールダムの金メダルを見届け、うれし泣き。その後メダルを下げたレールダムをお姫様だっこして喜ぶ姿も披露した。

▽女子１０００ｍ結果

（１）ユッタ・レールダム（オランダ） １分１２秒３１（五輪新）

（２）フェムケ・コク（オランダ） １分１２秒５９

（３）高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ） １分１３秒９５

（４）ブリタニー・ボウ（米国） １分１４秒５５

（５）ベアトリス・ラマーシュ（カナダ） １分１４秒７３

（６）エリン・ジャクソン（米国） １分１５秒００

（７）山田梨央（直富商事） １分１５秒１６

（８）スザネ・シュルティング（オランダ）１分１５秒４６