ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。

ロッキーズのコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている。打者にとってみれば他の球場に打球が伸びて本塁打の可能性が高くなる「打者天国」だが、マウンドに上がる投手にとってみれば「投手地獄」だ。昨季、オリオールズでア・リーグワーストの３３本塁打を被弾した菅野にとっては、対策が必要となるだろう。

これまで所属した日本人選手も洗礼を浴びてきた。日本人選手でロッキーズでプレーしたメジャーリーガーは４人目。０６、０７年にプレーした松井稼頭央を除き、吉井理人、マック鈴木に続いて投手では３人目となる。

これまでの２投手はいずれも本拠地の洗礼を浴びた。メッツで２年間プレーして通算１８勝を挙げてロッキーズに００年に加入した吉井は、同年２９登板で６勝１５敗、防御率５・８６。１５敗は日米通じてワースト、防御率５・８６もメジャー５年間でワーストだった。さらに、３２被弾もワースト。前年の１９９９年は１７４イニングで２５被弾だったが、１６７回３分の１で３２被弾と増えた。

マック鈴木は０１年の６月途中から７月途中まで在籍。わずか３試合で６回３分の１しか投げていないが、３本塁打を被弾。３登板のうち２登板が本拠地で、０勝２敗、防御率１５・６３と散々だった。