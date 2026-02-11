【入場無料】冬季五輪の競技を疑似体験できる！東京ミッドタウンでスペシャルな写真が撮れるよ《23日まで》

2026年2月6日から開幕し、連日熱い戦いが繰り広げられている、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。

この大会に合わせて、東京ミッドタウン アトリウムでは、2月23日までの期間、TEAM JAPAN WINTER FEST 『プリントスタジアム presented by 三井不動産』が開催されています。

競技ごとの"劇的瞬間"が味わえる

オリンピックをもっと楽しんでほしいという願いが込められた、期間限定のアミューズメント施設です。

「プリントスタジアム」撮影ブースでは、スキージャンプ、モーグル、スノーボード、カーリング、スケルトンの全5種目の競技を疑似体験しながら、その"劇的瞬間"を撮影することができます。

スキーの先端を開き大空を美しく飛ぶ姿に、空中高くジャンプし豪快なエアトリックを披露する姿など......。競技ごとの特別な瞬間を再現した写真は、二次元コードからのダウンロードやプリントをして持ち帰ることが可能です。

開催時間は11時から20時まで。入場料は無料。

参加すれば、オリンピック期間がさらに特別なものになるはず。

（東京バーゲンマニア編集部）