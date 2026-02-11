◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール1日目（10日、宮崎）

高卒2年目の石塚裕惺選手が松井秀喜臨時コーチについて「3日間しかいないので、聞けることは聞きたいなと思います」などと語りました。

この日、宮崎入りした松井コーチ。さっそく野手陣のフリー打撃を阿部慎之助監督らとともにケージ後ろで見守りました。丸佳浩選手、中山礼都選手、そして泉口友汰選手らが質問に行っているのをみた石塚選手はチャンスだとばかりに、松井コーチのもとへ。

「あれだけ見てくれると思わなかった。後ろで見てくれていたので、僕はこう思っているという話をしました。1塁側で打ってた丸さん、イズさん、ライトさんが行かれていたんで、『流れやな』と思ってどさくさで行きました（笑）」

バットのトップの位置についてアドバイスをもらい、その修正方法についても「バッティング（練習）だとなかなか意識するのが難しいから、素振りだったりとか、ティーから固めた方がいい」と教えてもらったそうです。

「わかりやすかったです、とても聞きやすい。ジェスチャーも加えながらやってくれました。右と左違うので、自分の中では違うものと決めつけていた部分もあったんですけど、そこも踏まえて、トップの位置とかを教われたので良かったなと思いました」

松井コーチがいる12日までの間に、どのようなメンタルを持って、野球をやっていたのかも聞きたいと、石塚選手は意欲を燃やしていました。