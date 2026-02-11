贅沢ビジュに歓喜ーーッッ♡【サーティワン】終売前に食べたい！「限定サンデー」

豊富なフレーバーのアイスクリームが常に揃い、行くたびに新作アイスやサンデーと出合える【サーティワンアイスクリーム】。今回は、見た目も華やかで特別感たっぷりの「限定サンデー」をピックアップ。サンデーは、注文時に好きなアイスを選べるので、どのフレーバーと組み合わせるか考えるのも楽しみのひとつ。@ftn_picsレポーターHaruさんのセレクトも参考に、ぜひ、お気に入りの組み合わせを探してみて！

ピスタチオが香る、贅沢ダブルサンデー

キャンディングピスタチオとピスタチオクリーム、チョコレートブラウニーにチョコレートソース、さらにプレッツェルショコラを使用した「ダブルサンデー ピスタチオショコラ」。レポーターHaruさんは、「チョップドチョコレート」と、期間限定の「ドバイ スタイル チョコレート」のアイスをセレクト。「ピスタチオの味・香りがしっかりと感じられる、とても贅沢な一品」とコメントしています。チョコ好きさんやピスタチオ好きさんは、ぜひトライしてみて！

イチゴを使った華やかビジュにテンション爆上がり！

イチゴ2粒分、ホイップクリーム、クラッシュパイ、ストロベリーソースを華やかにデコレーションしたのは「ダブルサンデー ストロベリーミルフィーユ」。彩りも美しくて気分がパッと明るくなるビジュアルです。レポーターHaruさんが選んだアイスは、「ストロベリーロイヤルミルクティー」と期間限定の「メルティストロベリーチョコレート」。ストロベリー系フレーバーのアイスで揃えて甘酸っぱさを楽しむのも良し、シンプルなバニラアイスを選んで、フレッシュなイチゴの香りを主役にしてもいいかも。

食感が楽しい、チョコづくしサンデー

公式サイトによると「ザクザク食感のココアクッキーと、カリカリのプレッツェルショコラでチョコづくし」という、食感まで楽しめそうな「シングルサンデー チョコレートクッキー」。チョコレートソースとホイップクリームをトッピングしたサンデーは、チョコ好きさんなら必食と言えるかも。チョコ系フレーバーのアイスを選べば、さらにチョコ感満載のサンデーが完成します。

満足度も◎ W主役のご褒美サンデー

「ダブルサンデー ストロベリーブラウニー」は筆者もイチオシ！ フレッシュなイチゴと、食べ応えもある濃厚なチョコレートブラウニー、サクサク食感のココアフィアンティーヌ、さらにホイップクリームとチョコレートソースがトッピングされていて、満足度もバッチリです。ブラウニーとイチゴというW主役がそろったサンデーは、自分へのご褒美にぴったり。サンデーのトッピングに合わせて、チョコ系フレーバーのアイスとストロベリー系フレーバーのアイスを選ぶといいかも。

寒い冬こそ暖かい部屋でサンデーを食べて、贅沢な気分に浸ってみませんか。どれも期間限定なので、気になる人は今すぐサーティワンのお店へ急いで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N