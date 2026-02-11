明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、松江に残りたい気持ちが高まる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第94回）が2月12日に放送される。
【写真】トキは三之丞とも再会
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第94回あらすじ
ヘブンを松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。
一方、トキはサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人）と再会。久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞が語りかける。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
