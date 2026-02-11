ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。

投手にとってはかなり厳しい環境だ。ロッキーズのコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている。打者にとってみれば他の球場に打球が伸びて本塁打の可能性が高くなる「打者天国」だが、マウンドに上がる投手にとってみれば「投手地獄」だ。昨季、オリオールズでア・リーグワーストの３３本塁打を被弾した菅野にとっては、対策が必要となるだろう。

だが、日本人選手にとっては相性がいい球場でもある。１９９６年９月には、野茂英雄（ドジャース）がアジア人初となるノーヒットノーランを達成。２０１６年８月にはイチロー（マーリンズ）がメジャー通算３０００本安打を達成。２３年６月にはダルビッシュ有（パドレス）がメジャー通算１００勝を挙げた。大谷翔平投手は、２１年に日本人で初めてホームランダービーに同球場で出場。２３年６月に日米通算２００号、昨年６月には日米通算３００号を放った。

チームは昨季、メジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区最下位、３年連続１００敗以上と苦しんでいるが、菅野が新たな伝説を刻むことも期待される。