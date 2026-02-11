◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、ウクライナのキリロ・マルサクが出場した。

マルサクは4回転サルコーや3回転アクセルなどのジャンプを決め、演技もまとめて86.89点をマーク。SPの自己ベストを約10点も更新するなど力を発揮し、キスアンドクライでは“絶叫”しながら歓喜した。

マルサクは戦禍を逃れてフィンランドに拠点を移し、五輪初出場を果たした。ロシア人から「お前は出場する資格がない」などと中傷メッセージが届いた中で、心を乱すことなく大舞台でも躍動。「本当に信じられない。この瞬間を全身で感じた。最高だ」と破顔した。

NHKで解説した元フィギュアスケーターの町田樹氏も「平常心ではいられないと思うが、それでも自分のやるべき事をやって、この舞台でこの演技。おめでとう」などと賛辞を贈る一幕もあった。

マルサクが使用した曲は、前線で戦闘に参加する父が勧めたものだといい、演目も父への愛を表現するものだった。フリーへの進出も決まったマルサクは「父が誇りに思うことを心から願っている」と実感を込めた。