序盤のリードを守り切った。BEAST Xの東城りお（連盟）が2月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。12月11日以来となる今期7勝目を飾り、第1試合の下石戟（協会）と共にデイリーダブルを達成した。

【映像】東城りお“ハイテイ回し”で巧みに卓を操ったシーン

当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、東城、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東1局は三浦の1人テンパイで流局した。東2局1本場、親番の東城は三浦、渡辺が積極的に鳴く中、これに応戦してリーチ・赤・ドラの7700点（＋300点）を獲得。トップ目に立つと、東2局2本場ではリーチ・タンヤオ・赤の7700点（＋600点）、東2局3本場ではダブ東のみの2900点（＋900点、供託1000点）をアガった。

全員ノーテン後の東3局5本場では、親の三浦が6000点（＋1500点、供託1000点）をツモ。東3局6本場は三浦の1人テンパイで流れ、東3局7本場でも三浦が7800点（＋2100点、供託1000点）を完成させた。これで三浦に4200点差まで迫られると、東3局8本場、東城は鳴きを重ねて中のみの1000点（＋2400点）で局を進行。東4局でもリーチ・ツモの2700点を加点した。

南1局1本場では、南1局で渡辺に2900点を放銃した三浦が満貫・8000点（＋300点）を奪取。南2局でも満貫・8000点をアガられ、東城は2着目の三浦に1000点差まで肉薄された。それでも、三浦が親番の南3局ではチーによるハイテイ回しで多井の4000点（供託1000点）を誘発。南4局では、チーム状況としてEARTH JETSのトップをよしとしない箱下ラス目の渡辺が1500点をツモアガリし、わずか2000点差での逃げ切りを決めた。

第1試合は、オーラスでトップ目が3着目に差し込むも、まさかの跳満・1万2000点という予想外の展開で下石が勝利した。試合後、東城は「下石さんがラッキーでトップを取って。その流れを引き継いで結構、手が入りすぎて、逆にどうしていいのか…みたいなところだったんですけど」と苦笑。「今年、初トップかな。久々のトップなので、めちゃくちゃうれしいです」と表情を崩した。

「上を見て戦うというよりは、残りの20戦はしっかり、このポイントを守り抜いて。私の役目としてはそう思っていますね」。下石との価値ある同日連勝。チームは2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部に81.2ポイント差まで接近した。東城は「デイリーダブル、めちゃくちゃうれしいです」とひと言。「すごくいい状況にあるので、このままポイントをしっかりと守って、セミファイナルに進めるように頑張りたいと思います」と宣言した。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）4万2000点／＋62.0

2着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）4万点／＋20.0

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万200点／▲19.8

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）−2200点／▲62.2

【2月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋965.6（94/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋545.1（96/120）

3位 BEAST X ＋463.9（98/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋119.2（94/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.1（94/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲82.6（96/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲143.3（98/120）

8位 EARTH JETS ▲575.8（98/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲590.9（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲815.3（98/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

