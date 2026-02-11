◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート男子SPが行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）は88・07点で9位発進となった。

冒頭で4回転ルッツを決めたが、続く連続ジャンプでミス。後半のトリプルアクセルは成功させながらも、スコアは伸び悩んだ。

演技後の取材エリアでは「悔しさの残る演技にはなったけど…」としつつも「凄く楽しく滑れたので。フリーにしっかりと気持ちを切り替えて、いい形で五輪を追われるように頑張りたい」と前を見据えた。

8日の団体フリーに出場。気持ちのこもった演技で自己ベストを叩き出し、イリア・マリニン（米国）に肉薄した。自身は悔し涙を流した一方、鍵山優真（オリエンタルバイオ・明大）や坂本花織（シスメックス）らは感動の涙。2大会連続銀メダル獲得に貢献した22歳を責めるものはいなかった。

中1日で迎える個人戦の前には不測の事態が生じた。団体で使用された表彰台の上面がラバーなどによってブレードを保護する形になっておらず、スケートのブレードが刃こぼれした。表彰式の直後は「横滑りする感覚があった」といい、指導を受ける日下コーチが全員のブレードを研磨した。

前日練習後にも手直しをしてもらい、本番のリンクへ。演技を終え「昨日はちょっと大丈夫かなっていう不安もあったけど、今日は公式（練習）を滑ってみて全く問題なかったので。そこら辺は大丈夫でした」と振り返った。