Zoom会議中、重い空気と仕事の重圧で心が疲弊してしまっていたという飼い主さん。ふと隣を見ると…そこには、最愛のチワワさんのお姿があったといいます。

『それだけで救われる』思わず飼い主さんが涙してしまいそうになったというその光景は記事執筆時点で115万回を超えて表示されており、5.6万件のいいね、多くの共感や絶賛の声が寄せられることとなりました。

Zoom会議中に疲弊していた飼い主→隣で、犬が…

Xアカウント『@kawaii_nagaiki』に投稿されたのは、チワワ「もちょ」くんのお姿。

この日、飼い主さんは自宅でZoom会議に参加されていたのだそう。その内容はあまり明るいものではなく、飼い主さんの気持ちはどんよりと沈んでいくような状態だったのだといいます。

『心を救われた行動』に感動と絶賛の声

そんな時、ふと横を見てみるとそこにはもちょくんのお姿。

Zoom会議の様子を見ていたもちょくんは、飼い主さんのお顔を見上げながら『なんかいってるね、へへ』『よくわかんないけど』なんて声が聞こえてきそうな、無邪気であどけないものだったのだそう。

仕事をする中では辛いことも逃げ出したくなるような場面もあるものの、もちょくんの存在が『この笑顔を守るために頑張っている』『そこに居てくれるだけで幸せ』そう感じさせてくれることを再確認させられる瞬間だったといいます。

いつでもどんな時も、ただただ飼い主さんのことを愛して誰よりも味方で居てくれるもちょくん。愛犬の偉大さ、尊さに溢れたその投稿は多くのユーザーを感動させることとなったのです。

この投稿には「舌が少し斜めから出ているのもいい」「癒しすぎる」「かわいい」「やさしーぬ」「こんな顔で見つめられたら、辛い会議も乗り越えられそう」「最高」などのコメントが寄せられています。

舌ペロがチャームポイントの男の子♡

2024年12月29日生まれのもちょくんは、出たままの舌ペロともふもふの胸毛がチャームポイントの男の子。とにかくあざと過ぎる表情で日々飼い主さんを悶絶させ続けている天然系美男子。

一緒にお出かけをしている時も、お家でのんびり過ごしている時も…飼い主さんにだけ見せる真っ直ぐで純粋無垢な表情はあまりにも愛おしいものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら自分らしくマイペースに過ごすもちょくんのお姿は、日々多くのユーザーにチワワの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

