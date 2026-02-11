18歳のボード投げつけの反応に“的外れな非難”…「日本で困惑の怒り爆発」と韓国メディア【冬季五輪】
ユ・スンウンの行動への非難を韓国メディアは的外れだとした(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで、日本の村瀬心椛が金メダルを獲得したが、同じく表彰台に上がり、銅メダルに輝いたユ・スンウンの行動に一部で非難の声が集まった。
現地時間2月9日の決勝でのことだった。ユ・スンウンは2回目に83.25点をマーク。着地した後にボードを放り投げ、それを拾い上げて雪面に叩きつけた。
日本の一部ネットユーザーからはこの行動に対し「ボードの扱いが乱暴すぎる」といった批判の声が寄せられたことを受け、韓国メディア『スターニュース』が「“ボードをなぜ投げる？”日本で困惑の怒り爆発…韓国18歳の『スノーボード天才』ユ・スンウンへ的外れな非難」と題した記事を掲載した。
同メディアは、日本からの反応を「的外れな非難」と伝え、記事では「ユ・スンウンはメダルを予感したのか、ボードを投げ飛ばすセレモニーで喜びを表現した」と記している。
また、ユ・スンウンは「あまりにも嬉しくて（舞い上がって）やってしまった」と述べたという。歓喜のあまりに起こした18歳の行動が、日韓の間で大きな波紋を広げてしまった。
