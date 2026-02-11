ブルージェイズのシュナイダー監督が１０日（日本時間１１日）、オンラインでメディア対応、新加入の岡本和真内野手について言及。守備では、基本的に三塁に固定し、打撃では、中軸を任せるプランを明かした。冒頭、打線の中軸のアンソニー・サンタンダー外野手が１１日（同１２日）に左肩の手術を受け、復帰まで「５、６ヶ月」の見込みとなるなど、キャンプイン前日に主力３人が長期離脱する衝撃のニュースに揺れたア・リーグ王者。チームの危機に、新人・岡本が救世主として期待される。

投手＆捕手組のキャンプ・インを前日に控え、ア・リーグ王者に激震が走った。メディア対応の冒頭で、シュナイダー監督が、衝撃のニュースを明かした。現地１１日に、先発右腕のボーデン・フランシスが靭帯の再建手術を受け、シーズン絶望。サンタンダー外野手も同日、左肩関節唇の手術を受ける事が決まり、復帰見込みは「５、６ヶ月」とシーズンの大半を離脱することが判明。更に、右前腕の疲労で調整遅れのシェーン・ビーバー投手も、開幕は絶望となった。投打の中心として期待される３選手の長期離脱が判明したのだ。

主軸の離脱を踏まえて、シュナイダー監督は「我々のプランでは、彼（岡本）をレギュラーのサードとして考えている。彼を三塁で固定できれば、我々はより整備できた形になる。日本代表チームでも三塁でプランしているようだし、我々も、できるだけ内野、つまり、三塁で起用して、必要となれば、ＤＨと一塁で考えたい」と語った。

また、打線については「あまりマッチアップ（相性）にこだわらず、まずは、彼が心地よくプレーできるようにしたい。彼は、打線の中軸を任せられる大きな潜在力を持っている。非常に強い打球を打てて、ホームランも打てる。日常的には、ジグザグに右と左のバランスを取りたいが、彼には中軸を打ってもらうとみている。我々は、彼の打撃能力と得点力、本塁打を打てるポテンシャルを見越して契約したんだ。だから、４番か、５番か、６番か。そのあたりになると思う」と、青写真を明かした。

米大リーグ公式サイトが各チームの予想スタメンを発表。サンタンダーが６番、岡本は７番に入っていたが、期待のルーキーが、クリーンナップトリオの一角に座ることが濃厚だ。。

ＷＢＣの日本代表入りを果たした岡本は、２月末にはチームを一時離脱し、侍合流予定。２月のオープン戦出場は限られるが、「過労さえなければ、できるだけ打席に立ってもらいたい」と指揮官。「彼は２０２３年大会でも経験があるし、我々はオフに話をして、必要な調整について彼自身がよく把握できている。キャンプでは、大リーグの投手にしっかり適応するために、心地よくプレーしてもらいたい」とメジャー初キャンプをサポートする。

岡本は現在、まだフロリダ入りしていないが、アトキンスＧＭは「就労ビザが下り次第、今週末にも合流出来るとみるのが、現実的だと思う」と述べた。