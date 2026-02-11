日本ボクシングコミッションが「不当解雇」で給与支払い命令…「休日は4時間以上勤務しないと手当なし」の衝撃の実態

JBCの完全敗北

一般財団法人日本ボクシングコミッション（JBC）が昨年8月に懲戒解雇した職員2名について、1月30日に東京地裁の労働審判は解雇を無効と判断し、引き続き労働者としての地位を保持させ、8月以降の給与支払いを命じた。

事の発端は、毎日新聞やスポーツ紙などでも報じられた「複数の職員が5年以上にわたり結託して職場のタイムカードを押し合って手当を不正受給していた」という話だが、今回の判決でJBCの処分のほうが不当とされたのである。

この件をめぐって、昨年8月に起きたボクサー死亡事故と併せてJBCの責任を問う声が業界内から上がっており、役員の退陣を求める動きまで出ているという。

「昨年12月、有志で意見をまとめて記者会見を開く計画まで出ました。労働審判の結果を待ったほうがいいという意見もあって延期になりましたが、今回の判決を受けて、今後、何らかの動きをとるのではないでしょうか」（業界関係者）

JBCは興行を行う際に許可を出したり試合の審査や選手の登録管理など行ったりと、国内のプロボクシングを統括している。いわば、ボクシング界の安全・公正を守る重要な役割を担っているのだ。

キックボクシングや総合格闘技（MMA）には同様の組織がないため、団体が多数分裂してしまっているのが大きな違いだ。いわばボクシング界の秩序を守るのがJBCという組織なのだが、これまでも問題が多いと指摘されており、今回の解雇無効もそのひとつとなった。

職員側ではなく会社側に問題があった

JBC職員の「不正」として報道された当初から、「試合終了後の夜などに会場から直帰する場合、同僚にタイムカードを押してもらうことがあった。不正でやっていた認識はない」という話が職員から上がっていた。

「でも、事情聴取も行なわれていないうちから一部のマスコミが記事を出したことで一方的に悪者にされ、JBC側は職員に対して『弁済しなければ解雇する』と話が進んでいました。これはJBCがマスコミにリークして記事を出させ、精神的にも追い込むシナリオだったのではないかと思っています」（同前）

原告側（職員側）の誠法律事務所・佐藤栄治弁護士によると、職員らは上司から、「休日の出勤は4時間以上勤務しないと手当が支給されない」という不可解な規定を伝えられ、「早く出勤した人が代わりに打刻していたこともあったというのが実態」という。

そこで職員が申し立てた労働審判では、解雇や未払い賃金など、労働者と事業主のトラブルを解決する手続きが調停でまとまらなければ裁判官と労働審判員が判断するということになっていた。その結果、裁判所側から「JBCの懲戒解雇が正しく行なわれていなかった」という判断がなされたことになる。

この判決を契機に、JBCとは異なる日本プロボクシング協会（JPBA）が水面下で動き始めているという。JPBAとは主にボクシングジムの会長で構成される団体で、興行を主催したり、ボクサーの育成を担っている。

JPBAの一部会員が「JBCを信頼できない」として、JBCの安河内剛事務局長らトップ役員に退陣を求める意見を強めているという。

死亡事故にも連なった可能性

実はこの動き、昨年8月2日に起きた死亡事故と深く関係している。試合に出場した浦川大将さんと神足茂利さんがそれぞれ試合後に倒れ、急性硬膜下血腫で後日死亡。現場にいた遺族や関係者からは「JBCの病院搬送がおかしかった」との指摘があった。

ちょうどこの時、現場を任せられていたJBCは件の5人の職員を解雇した影響で人手不足の状態だった。解雇された5人のうち3人は、緊急時対応を担ってきたインスペクター経験者で、現場の安全体制に影響が出ていた可能性があるのだ。

「通常、選手の健康問題が起きたとき医師2名が対応しますが、当日は医師ひとりが倒れた選手とともに勤務先病院に同行してしまい、2件目の事故の対応が遅れたと見られています」（協会関係者）

その1件目の搬送先は会場から遠く、医療関係者からは「なぜそんな遠い病院を選んだのか」と疑問視されていた。ある職員は、「2024年の夏、安河内事務局長が唐突に、緊急時はその病院を選ぶよう指示していた」と述べている。

実際、2024年12月に起きた穴口一輝さんの死亡事故でも同病院が選ばれており、その説明を求める声があった。しかし、JBCが行なったはずの「事故調査」が公表されることはなく、協会関係者は「あのときにきちんと対応できていれば8月の事故は防げたのではないか」と無念の表情を浮かべていた。

これらの事件の影響で、死亡者を出した帝拳ジムは昨年10月から専門医と救命士を試合会場に配置し、日本医大と連携してドクターカーを待機させるなど、本来JBCがやるべき安全管理を独自に実施している。

「あんなことが続けば、JBCを信じろと言われても無理な話です。安全管理は任せられません。

JBCはその後の興行でも、健康診断が義務付けられる前日計量に医師を呼び忘れるという致命的なミスを複数回やらかしています。それでも誰も責任を取らずに同じ体制のままやっているのは異常でしょう。まずは解雇されてしまった5人の職員を現場に戻すべきではないでしょうか。そもそも高い賃金を払っていたわけではないそうですし……」（帝拳ジム関係者）

トップの安河内事務局長は2006年に就任し、2012年に懲戒解雇されたことがあったが、処分無効の裁判を起こして解雇無効の判決を勝ち取り、2016年に事務局長に復帰した過去を持つ。

「ルールや仕組みに精通している人ですが、これだけ長くトップにいるのは組織として不自然ですし、タイムカードの件を問題にするなら、この人にも監督責任があるのではないでしょうか」（業界関係者）

今回決着がついたJBCの解雇問題は労働トラブルにとどまらず、死亡事故対応や安全管理体制の不備とも繋がっており、本来であれば組織改革や内部監査が行われてもおかしくない状況に見える。あるジムの会長は、憤りを露わにする。

「ジムや選手に問題があれば厳しく処分を下すのに、JBC自身の不祥事は職員をクビにして終わり。そのクビ判断すら間違っていたのは、誰が責任を取るのか」

一方、長年の付き合いから「現体制のままでいい」という声もある。

「いまボクシング界は、井上尚弥というスターのおかげで盛り上がっているんだし、そこでJBCの問題を表沙汰にしたらイメージダウンになりかねない。やるべきことはきちんとしたほうがいいのはもちろんだけど、無理に大事にせず放っておいたほうがいいと思う」

労働審判は、異議があれば通常の訴訟に移行でき、JBCと職員の争いは“第二幕”に持ち越される可能性がある。しかし、その間も体制の改善が先送りされるのであれば、本末転倒だ。

【もっと読む】『死亡事故相次ぐボクシング業界…JBCがさらに不祥事を重ね、帝拳が名乗りを上げた！』

