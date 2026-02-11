「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、合計１０３４・０点で同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨にとっては雪辱のメダルとなった。４位のドイツとはわずか１・２点差。距離にして５０センチ差だった。

勝負を分けた瞬間があった。３位で迎えた最後の１人。下位から逆転を狙ったオーストリア、ドイツがコーチリクエストでゲートを１６から１５に下げて勝負に出た。ドイツはノーマルヒル金メダリストのライムンドが会心の１０２・５メートルを飛び、大幅にポイントを上積んで猛追した。

難しい判断が求められる中で二階堂もコーチリクエストでゲートを下げることになったが、実は混乱が起こっていた。「２本目飛ぶ前にゲート表示の掲示板が１６になったり１５に戻ったりで、結局どっちで取ればいいんだろうみたいなところでかき乱されちゃって失敗した。気持ちを作れなかった。悔しい」と苦笑いで振り返った。それでも極限の状況の中で１０１メートルの大ジャンプで表彰台を決めた。

作山憲斗コーチは「ピリピリした試合。メダルに届いてよかった」と安ど。ゲートを下げた決断については「風の状況がよくなって、前の国も下げた。このままであれば得点をもらえると思った。メダルに届いてよかった」と明かした。