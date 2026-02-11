ド軍からはタッカーもランクイン

米スポーツ局「FOXスポーツ」が公式X（旧ツイッター）を更新し、2026年シーズンに向けた打者ランキングを公開した。ドジャースの大谷翔平投手が、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を抑えて堂々の1位に選出された。

同局は「2026年シーズンへと向かう中で、どの選手をトップ10に入れますか？」と綴り、トップ10のリストを投稿。昨季、ワールドシリーズ連覇に貢献するなど圧倒的な打棒を見せた大谷がトップに君臨した。2位にはジャッジ、3位にはロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手が入った。

一方、今オフにメッツへ移籍したフアン・ソト外野手はトップ3入りはならず5位。2024年12月に15年総額7億6500万ドル（約1180億9300万円）の超大型契約を結び、大谷の10年7億ドル（約1081億2900万円）の歴史的金額を上回り大きな話題を呼んだ。メッツ初年度は打率.263、43本塁打、105打点を記録し、リーグ1位の38盗塁を決めるなどスターの才能を見せつけたが、やや厳しい評価が下された。

ドジャースからは大谷に加え、今オフに加入したカイル・タッカー外野手が10位にランクインしている。また、昨季60本塁打を放ち、ア・リーグの本塁打王に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手も6位の評価を受けた。（Full-Count編集部）