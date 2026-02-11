ミラノ・コルティナオリンピックは１０日（日本時間１１日）、フィギュアスケート男子シングルのショートプログラムが行われた。

イリア・マリニン（アメリカ）は「４回転アクセル」を回避するも、１０８・１６点で首位発進した。北京五輪で銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）は１０３・０７点の２位につけた。五輪初出場の佐藤駿（エームサービス）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）はジャンプにミスが出た。佐藤は９位で三浦は２２位だった。

「トゥーランドット」のフリーへ視界良好

団体で日本の銀メダル獲得に貢献した鍵山優真（オリエンタルバイオ）が、個人種目の男子ショートプログラム（ＳＰ）でも躍動した。

冒頭の４回転―３回転の連続トウループで４・０７の高い出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出すと、続く４回転サルコーも鮮やかに決めた。後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は「体がキレキレで動いていたので、自分が思ったよりも浮き上がった」といい、回転しすぎて着氷が乱れたものの、その後は世界一とも称されるステップで会場を沸かせた。

１８歳で挑んだ２０２２年北京五輪で個人の銀メダルを獲得した。ただ、その後に羽生結弦さんや宇野昌磨さんが競技会から退き、日本男子のエースとして大きな重圧がのしかかった。昨季は世界王者のイリア・マリニン（米）を「意識しすぎた」といい、ジャンプの安定感を欠いた。

苦しい時期を経て、今季は「楽しむ」ことに集中し、持ち味を取り戻した。１３日のフリーの曲は、０６年トリノ五輪女子で荒川静香さんが頂点に立った時に演じたオペラ「トゥーランドット」だ。「とにかく、悔いのない演技をするのが一番の目標」と気合を込めた。