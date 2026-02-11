◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

初出場の世界王者、イリア・マリニン（米国）が１０８・１６点をマークし、首位発進した。「五輪は、どの他の大会と比べても違う感覚。団体のＳＰでは、確かにそれを感じていた」と振り返った。

団体ＳＰでは９８・００点と自己ベストから１０点以上低く、２位だった。「持てる力の５０％しか出していない」と発言し、波紋を呼んだが、この日は観衆の熱狂ぶりに「興奮しすぎて、力が入りすぎた」と“釈明”。修正できた理由を「今日は落ち着いて、リラックスして、興奮しすぎる代わりに楽しむことを心がけた」と精神的な面で挙げた。

個人で初優勝、そして団体との２冠がかかる１３日のフリー。２位につけるのは日本のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）だ。マリニンは「ユウマは素晴らしいスケーターであり、２人で得点も技術も高め合っている。いつも、スケートというのはただのスポーツではない、芸術の一部だと言うけど、だから彼の存在を気にかけている。彼と競えるのは素晴らしいことだよ」と、敬意を示した。