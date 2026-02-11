しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄／提供画像

写真拡大

【女子旅プレス＝2026/02/11】北海道千歳市に“月光の静寂と幻想”をイメージした温泉ホテル「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」が、2026年7月に誕生する。全24室に展望温泉風呂を備え、レイクホワイトを基調としたミニマルで上質な空間を提供。北海道の食文化を再構築した「嬉食」とともに、心身を癒やす至福の滞在を叶える。

【写真】北海道の湖畔風景×アイヌ文化にひたる温泉宿「界 ポロト」体験レポ

◆支笏湖温泉に新たな宿泊施設「湖白の抄」


「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」は、鶴雅グループが「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」「しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座」に続き、支笏湖温泉に展開する3館目の宿泊施設。
コンセプトは「湖白（こはく）ファンタジア」。月の光が湖面に降り注ぎ、世界がやわらかな白に包まれる瞬間を「レイクホワイト」と定義し、館内全体の基調色に採用。

水の流れを感じる廊下や滝庭のある回廊など、自然をモチーフにした光と水のアートが随所に配され、訪れる者を非日常の幻想的な世界へと誘う。新千歳空港・JR千歳駅からは、無料送迎バスも毎日運行予定だ（事前予約制）。

◆全室が温泉を堪能できる展望風呂付き


客室は全24室。旅館のぬくもりとホテルの高い機能性が融合した、ミニマルかつ洗練された空間が広がる。全客室に支笏湖温泉の展望温泉風呂が完備され、プライベートな空間でやすらぎの時間を心ゆくまで堪能できる。

◆発酵と熟成が織りなす新感覚の北海道郷土料理


食の体験も見逃せない。日本の食文化の核ともいえる「発酵」と「熟成」をテーマに、北海道の旬の食材を現代の感性でアレンジした「嬉食（きしょく）」を提案。

夕食は伝統と革新が交差する懐石料理、朝食は自由度の高いハーフビュッフェスタイルで提供される。（女子旅プレス／modelpress編集部）

■しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄


所在地：北海道千歳市支笏湖温泉
客室：全24室（5タイプ）　全室展望温泉風呂付
館内施設：ラウンジ、バー、レストラン、売店

【Not Sponsored 記事】