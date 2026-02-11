人気レースクイーンの池永百合（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ダルメシアン・コスプレを披露した。

「おはようございます みんなの地域でも雪は積もりましたか？朝起きたら真っ白でびっくりだよ」とつづり、ダルメシアンのコスプレショットをアップ。ハッシュタグで「雪」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「japanesegirl」「コスプレ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「かわいすぎます」「可愛い補給できて眼福です」「めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。