「広島紅白戦、白組２−０紅組」（１０日、天福球場）

逆転での沖縄切符だ。２軍から紅白戦に出場した広島・遠藤淳志投手（２６）と斉藤優汰投手（２１）が、いずれも１回無失点と好投。登板後、１１日からの１軍昇格が決まった。新井監督が「斉藤優汰と遠藤は、あした（１１日）から１軍に合流させます。１軍で、もう少し見てみたいなと思わせてくれた」と話した。

“一発快投”だった。遠藤は五回から登板して３人斬り。斉藤優は八回から出番が巡ると、秋山を空振り三振に仕留めるなど三者凡退。球数が少なかったため、特別ルールで４人目の勝田との対戦でも、投ゴロに打ち取った。

遠藤は昨秋キャンプで手応えを感じながらも、今春は２軍スタート。「すごく悔しかった。１軍の選手にも負けないぐらいの気持ちでやってきた」と、強い思いで腕を振り抜いた。力むと左肩の開きが早くなる悪癖にも、すぐ気が付き修正し、直球の威力を維持した。

斉藤優は、最速１５１キロを計測。「高さとかコースは、ある程度狙ったところに投げられた」と右腕。オフに取り組んだ脱力フォームが、制球の安定につながった。

新井監督は今春、競争を前面に打ち出し、横一線を強調してきた。遠藤は「競争を勝ち抜いていきたい」と力を込め、斉藤優は「精いっぱい頑張ります」と、シンプルな言葉に思いを込めた。続くサバイバルレース。開幕１軍を、その手でつかみ取る。