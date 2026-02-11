今回は、モラハラ夫にウンザリし、娘と家を出た妻が、離婚を真剣に考えたエピソードを紹介します。

ママ友に誘われ、沖縄に行ったけど…

「夫のモラハラにウンザリし、夫と一緒にいるのが苦痛になっていた私。ママ友にそのことを話すと、『今度子供と沖縄に旅行するけど、気分転換に一緒に行かない？』と誘われ、沖縄に行くことにしました。

夫には何も言わずこっそり旅行しようと思っていたんですが、家を出る直前に夫が仕事からかなり早く帰ってきたんです。どうやら足を骨折したみたいで……。でも近所に義母も住んでいますし、偉そうな態度の夫の世話をするのも憂鬱で、娘と沖縄に向かいました。

沖縄旅行は本当に楽しくて、旅行最終日『どうしよう……もう家に戻りたくない』と思い、そのまま数日間沖縄にい続けることに。旅行ではなく家出のような形になりましたが、そろそろ帰ろうと思っています。そして今、離婚を真剣に考えています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この夫は日頃からこの女性に暴言ばかり吐いてくるそうで、夫の顔を見ると体調が悪くなるとか。心配ですし、離婚を考える気持ちも理解できます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。