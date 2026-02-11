「イヤミ言われたりとかも快楽」小田切ヒロ、先輩からの嫉妬を“書籍化”し反撃した驚異のメンタル

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

2月10日（火）の配信では、前回に続きヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。ヘアメイクの師匠への弟子入りと、下積み時代、そこからの“快進撃”について語った。

一度は美容師としてトップになりながら、師匠・藤原美智子氏に弟子入りし、ヘアメイクとしてゼロからのスタートを切った小田切さん。しかしデビューから3年後、転機が訪れる。

資生堂のグローバルカラーアーティストとして日本代表に抜擢されたのだ。「メイク界のオリンピック」ともいえる大役に選ばれたことで、業界の先輩からは嫉妬による「チクチク」とした嫌味を言われることもあったそう。

しかし小田切さんは、「ただでは転ばない」性格。「何をされた、何を言われた、その時の感情」を全て日記に書き留め、それを後に本として出版したという。

「今の私があるのは、あなた方のおかげ」とネガティブをポジティブに変換。「マウントかけられたりチクチク嫌味言われたり、逆に快楽というか」と、嫌味さえも収益に変えたエピソードに、MCのアルコ＆ピースも「強い！」と感嘆の声を上げた。