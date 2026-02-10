韓国スキンケア「コッパルム」が日本で始動　敏感肌を“原因別”に捉えて提案

韓国発のスキンケアブランド「コッパルム」が、日本で始動する。2月13日から19日まで博多マルイで開催される「KFES 〜1日韓国旅 in 博多マルイ〜 powered by KITERU」に出店する。

コッパルムは、「すべての敏感肌が同じ反応をするわけではない」という問いから生まれた、敏感肌を“原因別”に捉えるスキンケアブランド。敏感肌を1つのタイプとして捉えるのではなく、原因を細分化し、それぞれに適した答えを見つけていくというブランド哲学をもとに、花の持つ薬理学的効能に関する研究開発を基盤とする繊細なケアを提案している。

今回、日本での初披露の場としてKFESに出店。熱刺激や肌温度上昇によるストレスを受けた肌のための「ディープブルー・リチュアル アズレンパッド」（2420円）や、敏感に傾いた肌をやさしく整えるオーガニックライン 「鎮静の森」のジェラニウムトナー（1485円）、セラム（1375円）、クリーム（1850円）、過剰皮脂によるくすみ・敏感さが気になる肌を、明るく健やかな印象へ導く 「宝石の庭 ローズトナー」（2200円）などを展開する。

◾️KFES 〜1日韓国旅 in 博多マルイ〜 powered by KITERU

・会期：2026年2月13日（木）〜2月19日（水）

・会場：博多マルイ3階、イベント会場

・所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街９−１