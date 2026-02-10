フレグランス「ラニュイ パルファン」から焼き菓子とのペアリングセット　日本橋三越とルクア大阪で販売

クラシック音楽を香りとして表現するフレグランスブランド「ラニュイ パルファン（La Nuit parfum）」が、東京・東麻布の洋菓子店「パティスリー オンディーヌ」とコラボレーションした焼き菓子セット 「夜のガスパール チョコ菓子セット」を発売する。日本橋三越本店が2月11日から17日まで開催する催事「サロン ド パルファン」と、2月20日から26日まで行われるルクア大阪内のイベント「イセタン モア パルファン」で50点限定で販売する予定だ。

新商品は、ラニュイ パルファンのオードトワレ「オンディーヌ」「絞首台」「スカルボ」の3種それぞれと、それらとペアリングすることを想定した、カカオを用いた焼き菓子（フィナンシェ、ケーク、マドレーヌ）のセット。価格は3997円。

ラニュイ パルファンは、モーリス・ラヴェル作曲のピアノ組曲「夜のガスパール（Gaspard de la Nuit）」からブランド名を引用し、同組曲を構成するオンディーヌ、絞首台、スカルボの3曲をテーマにした香水からスタートしたブランド。パティスリー オンディーヌも、「夜のガスパール」の第1曲「オンディーヌ」に由来する店名を掲げ、音楽をモチーフにしたスイーツを制作していることから、香りと味覚を重ね合わせるペアリングセットが生まれたという。

◾️日本橋三越本店 サロンドパルファン

期間：2026年2月11日（水）〜17日（火）

会場：日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

所在地：東京都中央区日本橋室町1-4-1

営業時間：10:00〜19:30

◾️ルクア大阪 イセタン モア パルファン

期間：2026年2月20日（金）〜26日（木） ※24日（火）は休業

会場：ルクア イーレ1階 イセタン シーズナルセレクション／プロモーション2

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-1-3

営業時間：10:30〜20:30