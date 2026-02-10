発酵スキンケア「ソフィスタンス」がボディセラムを発売　独自の米由来発酵液を配合

SDIが手掛ける日本発発酵スキンケアブランド「ソフィスタンス（SOPHISTANCE）」が、ブランド初のボディ美容液「ボディクチュール トップトゥトゥリリース」（120mL 6380円）を3月25日に発売する。

ソフィスタンスは、作家として「瞬」（幻冬舎）や、映画「HOKUSAI」の脚本などを務めた河原れんが2019年に設立。5年以上の熟成を経た独自の米由来発酵液をキー成分にしたスキンケアアイテムを展開する。

ボディクチュール トップトゥトゥリリースは、日本の発酵技術にスリランカ発祥の伝統医学 アーユルヴェーダに基づく天然植物エキスや精油を融合。心とカラダが本来のリズムに整えることを目指した。天然由来成分99％以上のフォーミュラには、独自の米由来発酵液「美活菌 発酵液」や、ナイアシンアミド、キノア、ユーカリを配合。深いうるおいとハリのある肌に導く。加えてショウガ根やユズ果実、チョウジなどのコンディショニングケア成分をブレンド。ベタつきを抑えた軽やかなジェル状テクスチャーは、ボディのほか顔にも使用可能だ。香りは、爽やかなユズ精油、温かみがある香りのラベンダー精油に上品な甘さのゼラニウム精油などを組み合わせたアロマティックフローラル調に仕上げた。