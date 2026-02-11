宮本茉由“菜穂”、不倫相手の戸塚祥太“徹”の裏側を知る『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第6話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※11日放送は深1：10〜）の第6話が11日深夜に放送される。
【場面写真】“夫”猪塚健太と向かい合い…悲壮な表情を浮かべる宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第6話では、菜穂が綾香から手渡された、徹と妊婦の親密な写真に動揺する。真偽は不明なものの、徹が嘘をついているのではないかと疑念が深まっていた。そんな時、菜穂のもとに徹と一緒に写真に写っていた妊婦が訪れて、徹と妊婦の関係を知る。
一方、念願の昇進が決まった省吾は、上司から「家庭円満」を厳命される。そんな矢先、綾香から省吾自身の人生を大きく左右するような「衝撃の告白」を突きつけられる。
