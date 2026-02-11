トランプ米大統領＝1日/Al Drago/Getty Images/File

（CNN）米司法省が新たに公開したエプスタイン関連文書で、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン氏に対する捜査が2006年ごろに公になった直後に、トランプ米大統領がフロリダ州パームビーチの警察に電話をかけ、感謝の意を伝えるとともに「（エプスタイン氏が）こうしたことをしていることを、誰もが知っていた」と語っていたことが明らかになった。

文書は連邦捜査局（FBI）がパームビーチの元警察署長に行った事情聴取の手書きの記録。元警察署長は米マイアミ・ヘラルド紙に19年に事情聴取を受けたと語っていた。文書はトランプ氏がエプスタイン氏と同氏の犯罪についてどの時点でどこまで知っていたのか、さらなる疑問を投げかけるものになりそうだ。

トランプ氏はこれまで、「気味が悪い」として00年代初めにエプスタイン氏との関係を絶ったと繰り返し述べている。

マイアミ・ヘラルド紙によると、文書にある事情聴取はマイケル・ライター氏に対して行われたもの。公開された文書ではライター氏の名前は黒塗りにされているが、同氏はトランプ氏が06年ごろに警察署に電話をかけた時、署長を務めていた。

FBIの文書によると、トランプ氏は電話でニューヨークの人々はエプスタイン氏がおぞましい人物であることを知っていると語った。また、エプスタイン氏と共謀して未成年者を虐待した罪で禁錮20年の刑を言い渡され、服役中のギレーヌ・マクスウェル受刑者について「エプスタインの手下だ」と指摘し、「（マクスウェル受刑者は）邪悪で、彼女に焦点を当てるべきだ」とも述べた。