スノーボード女子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。最後の3本目に大技を決めて逆転で世界の頂点に立ったが、その瞬間を捉えた“奇跡の1枚”にファンからあらためて感嘆の声が上がっている。

大技の凄さが伝わる1枚だ。日本オリンピック委員会（JOC）公式SNSが「#MilanoCortina2026 スノーボード 女子ビッグエア 金メダル 『フロントサイドトリプルコーク1440』村瀬心椛 選手」と記して1枚の画像を投稿。村瀬が逆転での金メダルを獲得した3本目の大技の連続写真だ。空中で鋭く回転しながら、グラブをしっかり決めた美しい姿勢がよくわかる。

この画像に、X上で日本のファンが称賛の声を上げている。

「コマ送りで見ると芸術ですね」

「縦の回転軸が美しすぎる、、、」

「神すぎる…」

「ボードの軌道が美しい」

「見事なまでに幾何学的な美しい放物線」

「まるで鳥だわ」

そのほかにも、空中での複雑すぎる動きが見える1枚だけに、「これ見ても、空中で何がどうなってんのかわからん」「何がどうなってんだコレ」など、金メダルから一夜明けてもあらためて衝撃が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）