第６０回共同通信杯・Ｇ３は２月１５日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。

主役はデビュー２連勝でホープフルステークスを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）だ。Ｇ１初制覇を飾った前走は、直線で外に持ち出してから目の覚めるような末脚を繰り出して差し切り勝ち。まだまだ奥がありそうな雰囲気で、初の東京コースにも不安はなさそうだ。

新潟２歳ステークスを制するなど実績上位のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、逆転候補に名乗りを挙げる。前走の朝日杯フューチュリティステークスは、４か月の休み明けが響いた様子で５着に終わったが、今回は巻き返しムードが漂う。

良血馬のラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、キャリア１戦１勝ながら素質の高さは侮れない。昨年末のホープフルステークスは発熱のため回避していたが、ここでも十分に通用する力はありそうだ。

ベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、Ｇ１を４勝した名牝クロノジェネシスの初子という超良血馬だ。前走のエリカ賞は勝ち馬に逃げ切りを許したが、切れ味鋭く２着まで追い上げた脚は光るものがあり、上位争いは可能とみる。