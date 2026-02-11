ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選は、11日（日本時間12日）に行われる。五輪連覇を目指す平野歩夢（TOKIOインカラミ）は、先月に負ったケガの影響が心配されるが、ライバルとなる海外選手のSNSに登場し、海外ファンから歓喜の声が上がっている。

五輪会場をバックに、4年前の金＆銀メダリストが笑顔で2ショットにおさまった。画像をインスタグラムに投稿したのは、北京五輪の男子ハーフパイプで銀メダルを獲得するなど、長年にわたって世界のトップで活躍するスコッティ・ジェームズ（オーストラリア）。五輪の舞台でのライバルとの再会を喜ぶように笑顔で肩を組んでおり、右に立つ平野も口元が隠れているものの、目元からはリラックスした雰囲気が伝わってくる。

決戦を前に公開された1枚に、海外ファンも反応している。

「アユムとの写真を見られて嬉しい！ あなたとアユムのオリンピックでの活躍を祈ってる！」

「この写真たち大好き！」

「最高に楽しんでるわね」

「頑張ってね」

「君ならやれる！」

「人間味あふれる姿を見せてくれてありがとう」

「謙虚な人だ」

「オーストラリアのレジェンド。本当にワクワクする」

平野は1月17日にスイスで行われたワールドカップ第5戦で負傷。複数個所の骨折、打撲などのケガを負い、状態が心配されているなかで五輪連覇に挑む。



（THE ANSWER編集部）