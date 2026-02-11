TBSの宇賀神メグ アナウンサー(30)が10日、自身のインスタグラムを更新。世界的ギターブランドのラウンジを訪れたことを報告した。



【写真】“ガンズ・ガチ勢"にはたまらない空間で満面の笑み

「ギブソンラウンジにお邪魔しました!」と書き出し、壁一面にギターが飾られた部屋で、透け感のある黒いロングスカート&ブーツというロックな装いでギターを構える姿を投稿。趣味・特技が「エレキギター」で、SNSでも弾き語り動画をたびたび投稿している宇賀神アナにとっては“聖地”とも言える場所で笑顔を見せている。



また、「憧れのSlashサイン入りモデルと写真を撮らせていただきました。今思い出しても震えます…!」と、大ファンだという米国のロックバンド「ガンズ・アンド・ローゼズ」ギタリストで“スラッシュ”ことソール・ハドソンのサイン入りギター写真も公開。「他にも貴重なギターが沢山飾られていて夢のような空間でした。本当にありがとうございました!!」と感激をつづった。



ギター愛&ガンズ愛あふれる投稿に、ファンからは「カッケ～」「とっても素敵」「よく似合っています」「ライブ配信でギター弾いて」「南波アナとのコラボでB’zお願いします」などの声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）