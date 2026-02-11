ザ・ドリフターズの加藤茶の妻でタレント・加藤綾菜が9日、自身のインスタグラムを更新。投稿した写真のスマホの待ち受け画像が話題になっている。



【写真】バブみがたまらん 思わず二度見のベビーな茶さん

きれいなネイルが施された指がブラウンのトップスの袖口から見える写真をアップした綾菜。「連日、雪で寒かったですね」と書き出し、「バレンタイン近いのでネイルはチョコをイメージ！ 寒かったのでニット帽も被ったよ。 お気に入りだよん」と記した。



ただ、一瞬で目がいくのがテーブルに置かれたスマホ。待ち受けの画像は夫・加藤茶の姿なのだが、SNSで最近話題の赤ちゃん加工に。口をとがらせたベビーフェイスはインパクト十分だ。



ニット帽をかぶった写真や「頑張ったご褒美」で購入したモスコットの眼鏡の写真もアップ。「みんなは、自分にプチご褒美してる？？ 私のプチご褒美は700円のモーニングだよ」とつづった。



「ちーたんかわいいてすね」「バブ茶さん、そんなに変わらないの凄い」「待受から愛を感じます」「私もちーたんの待ち受けにしたい！」とフォロワーも夫婦愛を感じとっていた。



（よろず～ニュース編集部）