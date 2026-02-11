ロックバンドの3ドアーズ・ダウンのフロントマン、ブラッド・アーノルドが他界した。47歳だった。昨年5月にステージ4の腎臓がんであることを公表していたブラッドが7日、息を引き取ったことをバンドが伝えた。



インスタグラムでこう発表されている。「3ドアーズ・ダウンの創立メンバーでリードシンガー、ソングライターであったブラッド・アーノルドが、2月7日土曜日、47歳でこの世を去ったことを深い悲しみと共にお伝えします」「がんとの勇敢な闘病の末、愛する妻ジェニファーさんをはじめとする家族に見守られながら、眠るように安らかに息を引き取りました」



1996年にブラッド、マット・ロバーツ、トッド・ハレルによって結成された3ドアーズ・ダウンは、ブレイクのきっかけとなった「Kryptonite」をはじめ、2000年代を中心に数々のヒット曲を世に送り出した。



ブラッドは昨年、インスタグラムに投稿した動画で「あまり良くないニュース」としてがんを報告。克服への希望をみせながら「恐れはない」と話していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）