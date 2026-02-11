ナニと対談した「Da-iCE」岩岡徹さん「とにかく人柄の良さがにじみ出ていた」

マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元ポルトガル代表FWナニ（FCアクトベ／カザフスタン）が日本人ミュージシャンと対面した。

「Wonder Football」で公開されている。

現在39歳のナニは母国の名門スポルティングからユナイテッドへ移籍した同胞のFWクリスティアーノ・ロナウドと同じキャリアを歩んだ。その後は欧州クラブを渡り歩き、アメリカやオーストラリアでのプレーも経験した後、2024年に引退を発表したが、今年1月にカザフスタンのアクトベと今季限りの契約を結んで現役に復帰。ポルトガル代表112キャップを誇る同国のレジェンドだ。

来日してサッカークリニックなどを実施していたナニに独占インタビューを行ったのは、2024年に紅白歌合戦にも出場した日本のダンス＆ボーカルグループ「Da-iCE」のメンバーである岩岡徹さん。日本の文化やサッカー、そしてユナイテッド時代のチームメイトだったMF香川真司（セレッソ大阪）の印象などについて質問した。

インタビュー終了後にはナニからサイン入りのポストカードをプレゼントされた岩岡さんは「とにかく人柄の良さがにじみ出ていた。真摯に質問に答えてくださったのですごく貴重な経験ができました。嬉しかったです」と語った。昨年は元イタリア代表DFアンドレア・ラノッキアとの対談も行うなどサッカー選手との交流の機会が続いており、ファンからは「すごく楽しそうだし嬉しさが表情から滲み出てますね」「ワールドカップ系のお仕事見たいです」「好きな事をお仕事にできて嬉しそう」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）