イランのウラン濃縮設備があると推定されるイスファハンの核施設の入り口が土で覆われているという分析が出てきた。

米シンクタンク科学国際安全保障研究所（Institute for Science and International Security・ISIS）は9日の報告書で、8日に撮影した衛星写真を判読した結果、イラン中部にあるイスファハン地下核施設の出入り口3カ所がすべて土で覆われているのが確認されると明らかにした。

続いて「イランが核施設に対する米国とイスラエルの空中攻撃や特殊部隊の奇襲を強く懸念しているのが明らかだ」と主張した。

このように施設の入り口を覆う措置は「潜在的空襲の衝撃を緩和し、特殊部隊が浸透して高濃縮ウランを確保したり破壊したりするのを難しくする」という。

また、ここには現在、車両の活動が観測されていないという。これに関しISISは「装備や物資を保護するため、すでに施設内部に移した可能性がある」とし、米国がフォルドゥ、ナタンズ、イスファハンのイラン核施設3カ所を電撃空襲した昨年6月の「ミッドナイト・ハンマー（Midnight Hammer）」作戦を敢行する直前にもイランはこのような動きを見せたと説明した。

イランは8カ月ぶりに米国と核交渉を再開したが、米国が中東に戦略資産を集中させながら軍事的圧力を継続する中、万が一の事態に対応して核施設を保護したと解釈される。

一方、米国のウィトコフ中東特使とイランのアラグチ外相は6日、オマーンのマスカットで間接会談形式で対話した。同時に米国は空母「エイブラハム・リンカーン」とEA−18G Growler電子戦機など戦略資産をイラン周辺に配備している。また、船舶・航空機追跡専門家らは最近ここに「ミッドナイト・ハンマー」作戦当時に米軍が動員したRC−135、E−11A、E−3Gなど早期警報および偵察資産が次々と中東に到着していると分析した。

米国代表団を率いるウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏が会談の翌日、中東海域に展開した米空母「エイブラハム・リンカーン」に乗船する場面もあった。