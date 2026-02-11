韓国の男性１０人組グループ・ＴＲＥＡＳＵＲＥがきょう１１日、京セラドーム大阪で、３度目の日本ツアー「２０２５−２６ ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＴＯＵＲ ［ＰＵＬＳＥ ＯＮ］ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」のフィナーレを迎える。再会したトレジャーメーカー（ファンの呼称）と東京、愛知、福岡、神奈川で熱狂を生み出し、日本ツアーを完走する。日本出身のＹＯＳＨＩ（２５）、ＡＳＡＨＩ（２４）、ＨＡＲＵＴＯ（２１）がデイリースポーツの独占インタビューに応じ、５月まで続くアジアツアーへの意気込みを語った。

−京セラドームで締める日本ツアーの手応えは

ＹＯＳＨＩ「（２４年開催の）ＲＥＢＯＯＴツアーでは余裕がなかった部分が多かったけど、今回のツアーは良い意味で余裕ができた。その余裕をファンとの交流や表情管理に使うことができた」

−日本ツアーを終え、３月からアジアツアーの続きとして各地を巡る。楽しみにしていることは

ＨＡＲＵＴＯ「またいろいろな所に行かせてもらうので、地域によって楽しむスタイルも違うので、楽しみ。久々にアジア各地に行くので、歓声も期待しています。アジアツアーでは初めてスタジアムにも挑みます」

ＹＯＳＨＩ「（同じＹＧ所属の）ＢＩＧＢＡＮＧ先輩を見て、僕もこんな大きな所でできる歌手になりたいと思った瞬間でした。スタジアムでもお客さんに何か影響を与えられる公演にしたいです。すごくプレッシャーもありますし、緊張しています」

−昨年はデビュー５周年だったが、振り返って

ＡＳＡＨＩ「たくさんファンの皆さんに会えたし、ミニアルバムを２つ出させていただいて、コンサートツアーもやれて楽しかった１年でした。音楽的にも今までのＴＲＥＡＳＵＲＥよりかは落ちついた音楽を出せた。今年はまた変わった味を出していけたら。個人的には２０２５年からリーダーをやらせていただいて、楽しかったです」

−所属事務所・ＹＧが今年創業３０周年。歴史のある事務所の一員として、どんな存在になりたいか

ＹＯＳＨＩ「小さい時から見てきたＹＧの先輩アーティストさんに恥じないような、皆が自慢できる１０人になりたい気持ちがあります。３０周年ということで、３０周年に似合うような大きなイベントや曲でもいいけど、衝撃を与えられるものを作りたいですね」

−５周年を経て、新たに定めるグループの夢は

ＡＳＡＨＩ「ファンの皆さんに喜んで頂けるようなパフォーマンスをしたい。メンバー１０人で一緒に進んでいきたい。ドームツアーをしたいですし、日本でスタジアムに立てたらなと思っていますが、まずは目の前のことからやっていきたい。ポテンシャルをあげて、皆さんに愛される存在になるのが目標です」

−最後にトレジャーメーカーの皆さんにメッセージをお願いします！

ＨＡＲＵＴＯ「僕たちは楽しい舞台を見せていきます。舞台が広ければ広いほど上手になるメンバーたちだと思うので、ずっと応援してくれたら良い夢を見せてあげます」