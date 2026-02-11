人気レースクイーンの根岸しおり（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。キュートなほっぺポーズを披露した。

「ほっぺ」とつづり、ほおに手を当てているショットをアップ。ハッシュタグで「Moduloスマイル」「RQ」「レースクイーン」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「とても素敵」「可愛いすぎ笑」「可愛いポーズ」「ぷにぷに」「美人」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動した。

今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。

埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。